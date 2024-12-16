Экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов попал под санкции Евросоюза

Артем Здунов в 2017 году

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Руководитель Республики Мордовия, бывший министр экономики Татарстана Артем Здунов попал под санкции Европейского Союза. Решение о введении рестрикций опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Относительно Здунова в документе сказано, что он «несет ответственность за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Отдельно упомянуто его взаимодействие с «Движением первых».

Введены ограничительные меры и против другого уроженца Казани — генерального директора холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова. О нем говорится, что он «поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». «Вертолеты России» при этом названы ключевой компаний российского ВПК.

С введением в действие 15-го пакета санкций ЕС черный список Евросоюза в отношении России увеличился до 2386 лиц. Ограничительные меры затронули, в частности, главу ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, гендиректора АО «Роснефтефлот» Алексея Нефедова и певицу Ларису Долину.

Санкции введены в том числе против двух татарстанских компаний (утверждается, что они связаны с производством и поставками беспилотников), авиакомпании «ЮТэйр» и застройщика ПИК.

Еще один пакет санкций ЕС принят в ответ на «дестабилизирующие действия России за рубежом». Среди 16 физических лиц, упомянутых в документе, — заместитель гендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки и политолог, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. Санкционный пакет затрагивает также три организации, в том числе — информационное агентство «Африканская инициатива».

Уроженец Казани Артем Здунов с 2014 по 2018 год был министром экономики Татарстана. С 2018 по 2020 год — Председатель Правительства Дагестана. С 2020 года — сначала врио главы, а затем глава Мордовии.



Николай Колесов с 1997 по 2007 год возглавлял ОАО «Завод Элекон». В 2007-2008 годах — губернатор Амурской области. С 2009 по 2021 год — гендиректор концерна «Радиоэлектронные технологии». В 2021-м возглавил холдинг «Вертолеты России».