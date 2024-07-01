Экс-мэр Иннополиса опубликовал видео переезда в «Сколково»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бывший мэр Иннополиса Руслан Шагалеев опубликовал в своем Telegram-канале видео переезда в «Сколково».

«Он сказал: „Поехали“ — и махнул рукой», — подписал выложенный им ролик бывший чиновник, не конкретизировав каких-либо обстоятельств происходящего.

Ранее РБК рассказал со ссылкой на пресс-службу фонда «Сколково», что Руслан Шагалеев может стать сити-менеджером фонда. В таком случае он сменит на этом посту Максима Шейфеля.

Вместе с тем Шагалеев не станет вице-президентом фонда (Шейфель совмещает эти должности), уточняет издание.

До этого о возможном назначении экс-мэра города-спутника Казани главой «Сколково» заявила журналистка Ксения Собчак.

Вместо Руслана Шагалеева Иннополис возглавил Дмитрий Вандюков, о чем сообщал «Татар-информ».

Видео: t.me/beauty_of_the_beholder/.