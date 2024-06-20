Новым мэром Иннополиса стал Дмитрий Вандюков

Дмитрий Вандюков в 2018 году

Фото: © «Татар-информ»

Мэром Иннополиса на внеочередном заседании Совета депутатов города избран Дмитрий Вандюков. Об этом сообщает пресс-служба города-спутника Казани в своем Telegram-канале.

До этого депутаты приняли анонсированную ранее отставку Руслана Шагалеева с поста мэра, который тот занимал с 2016 года.

Курирующий развитие Иннополиса вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов поблагодарил Шагалеева за работу и вручил государственную награду — медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан».

Затем и состоялись выборы нового мэра из состава участников Совета. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Дмитрия Вандюкова.

Дмитрий Вандюков Фото: t.me/innopolistg/

«Готов приложить свои опыт и знания для устойчивого социально-экономического развития Иннополиса. Я люблю этот город и глубоко уважаю его жителей. Впереди у нас много интересной, совместной работы», — заметил в своем выступлении новый мэр.

Дмитрий Владимирович Вандюков родился в 1976 году в Зеленодольске. В 1999 году окончил КГТУ имени А. Н. Туполева по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», а в 2004-м — ТИСБИ по специальности «Юриспруденция».

В 1997-1998 годах работал в ООО «Казаньполитехника». С 1999 по 2004 год — ведущий специалист Управления организации технического обеспечения, методологии лицензирования и сертификации, ведущий специалист отдела правового обеспечения, внешнеэкономической деятельности и внутренней торговли, главный специалист отдела правовой защиты предприятий и потребителей Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ.

С 2004 по 2005 год — ведущий специалист Центра информационных технологий ОАО «Таттелеком». С 2005 по 2008 год — помощник генерального директора ОАО «Таттелеком». В 2008 и 2009 годах — директор по эксплуатации ОАО «Таттелеком». С 2009 по 2016 год — заместитель генерального директора ПАО «Таттелеком» — начальник Казанского управления электрической связи.

С сентября 2016 по июнь 2019 года — первый заместитель министра информатизации и связи РТ. Затем работал заместителем генерального директора по взаимодействию с государственными органами АО «ОЭЗ „Иннополис“».