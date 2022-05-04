Экс-менеджер «Татнефти» Демин вывел «Борнмут» в АПЛ

Футбольный клуб «Борнмут», владельцем которого является российский бизнесмен Максим Демин, вышел в Английскую Премьер-лигу.

Это случилось накануне, после победы команды из одноименного города в перенесенном матче 33-го тура «Чемпионшипа» против «Ноттингем Фореста» со счетом 1:0. Таким образом, «Борнмут» гарантировал себе участие в следующем сезоне в высшем дивизионе Англии.

Стоит отметить, что владельцем «вишен» является бывший менеджер «Татнефти» Максим Демин. Помимо татарстанского нефтегиганта в послужном списке функционера также работа в «Ак Барс Банке».

С 2013 года Демин владеет английским футбольным клубом «Борнмут».

Напомним, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел масштабные санкции в отношении российского футбола.