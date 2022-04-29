Экс-легионер «Рубина» Рочина обвиняется в изнасиловании

Бывший футболист «Рубина» Рубен Рочина, выступающий за испанскую «Гранаду», обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на ABC.

По информации источника, полузащитник обвиняется в изнасиловании, которое, предположительно, было совершено в прошлом году, когда Рочина выступал в составе «Леванте».

В мае 2021 года 31-летняя женщина обратилась в полицию, заявив, что футболист воспользовался нетрезвым состоянием дамы, которое было вызвано употреблением алкоголя. По словам экс-футболиста казанцев, все случилось по обоюдному согласию.

Напомним, в 2016 году Рочина перешел в «Рубин» из «Гранады» за 10 миллионов евро. За два неполных сезона в составе казанского клуба испанец отметился двумя голами и 5 результативными передачами. В 2018 году покинул «Рубин» за 1.4 млн евро.

Напомним, ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о том, как футболисты Джордже Деспотович и Сильвие Бегич после перехода в «Рубин» изъявляли желание вернуться обратно в оренбуржский клуб.