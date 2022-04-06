Экс-капитан «Рубина» Уремович дебютировал в Англии, получив травму в первом матче

Бывший капитан «Рубина» Филип Уремович дебютировал за «Шеффилд Юнайтед» в матче против «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 40-тура английского «Чемпионшипа».

В своей первой игре за новый клуб хорватский защитник получил повреждение на 63-й минуте матча, после чего был заменен. Стоит отметить, что Уремович вышел в стартовом составе и отметился желтой карточкой на 51-й минуте игры.

В свою очередь, команда хорвата победила со счетом 1:0. В данный момент «Шеффилд Юнайтед» занимает пятое место во втором по силе английском дивизионе и борется за выход в Английскую Премьер-лигу.

Напомним, Уремович перешел в «Рубин» в 2018 году. За это время защитник провел за казанский клуб 97 матчей и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Ранее за новый клуб дебютировал еще один экс-футболист «Рубина» Сеад Хакшабанович. Черногорский полузащитнки отличился голом в первой же игре за шведский «Юргорден».