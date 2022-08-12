Экс-канцлер Германии Шредер подал в суд на Бундестаг из-за лишения его особых привилегий

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал должность с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат экс-главы правительства Михаэль Нагель рассказал, что иск был подан в административный суд Берлина. Шредер требует, чтобы в его распоряжение вновь предоставили бюро бывшего канцлера с сотрудниками. Его адвокаты считают, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро и приостановке его работы является незаконным.

Защита указала, что для решения бюджетного комитета Бундестага стали решающими некие иные причины — такие решения не должны существовать в демократическом правовом государстве.

В Германии экс-канцлера резко критикуют за тесные связи с Россией. Бюджетный комитет одобрил заявку правящих партий, в котором требовалось лишить Шредера части привилегий, финансируемых из средств налогоплательщиков. В итоге из бюджета перестало поступать финансирование на содержание бюро Шрёдера и прекратилась выплата зарплат его сотрудникам, но сохранилась ежемесячная пенсия экс-канцлера и право на личную охрану.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретился Герхардом Шрёдером, когда тот приезжал в Москву.