В Кремле подтвердили, что Шрёдер во время визита в Москву встретился с Путиным

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер встретился с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером (занимал пост в 1998-2005 годах), приехавшим в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

«Запись беседы у нас имеется, если кто-то решит играть с содержанием», — сказал Песков.

По его словам, стороны обсудили разгорающийся в Европе энергетический кризис. Шрёдер выразил обеспокоенность этим вопросом и просил объяснить видение ситуации российской стороной.

Песков заметил, что Шрёдер не изъявил желания стать посредником для урегулирования ситуации на Украине или решения газовых вопросов. Также гость спрашивал, можно ли задействовать «Северный поток — 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости.

«То есть Путин не был инициатором, Путин не предлагал этого. Но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа, и этот проект, очень сложный механизм, готов к моментальному использованию», — рассказал представитель Кремля.

Он назвал ситуацию с поставками газа в Европу напряженной и абсурдной из-за введенных против России санкций. По словам Пескова, Владимир Путин на встрече с Шрёдером обсудил в том числе сложности с возвратом турбин для «Северного потока» с ремонтного обслуживания.

«Путин на примерах объяснил, что эту весьма и весьма напряженную и абсурдную ситуацию сгенерили как раз те самые ограничения и санкции, которые ввели западники», — сказал Песков.