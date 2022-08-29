Экс-игрок «Рубина» Рязанцев: «Уровень РПЛ упал по сравнению с нулевыми. Конечно, грустно»

Бывший полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев, ныне выступающий в составе московского «Торпедо», считает, что уровень Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сильно упал за последнее десятилетие.

«Сильно ли упал уровень РПЛ, если сравнивать с годами расцвета в нулевые? Сами как думаете? Конечно, сильно. Я же не могу это изменить. Это наша действительность. Грустно? Работать надо, чего грустить-то?» — цитирует Рязанцева «Чемпионат».

Напомним, Александр выступал в составе «Рубина» с 2006 по 2013 год. За казанский клуб полузащитник провел 208 матчей и отметился 28 голами и 27 результативными передачами.

Ранее «Рубин» сыграл вничью с челнинским «КАМАЗом» (1:1) в рамках 7-го тура Первой лиги.