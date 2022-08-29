«КАМАЗ» – не выскочка: почему «Рубин» Слуцкого упустил шанс приблизиться к лидеру

Центральный матч седьмого тура Первой лиги подарил зрителям один из лучших матчей чемпионата. Третье по счету татарстанское дерби сезона выдалось на славу, сумев поочередно порадовать не только болельщиков «Рубина», но и «КАМАЗа», коих в Казань приехало порядка двух тысяч. Подробнее об итогах матча – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Дерби с «КАМАЗом» (1:1), наверное, стало апогеем «качелей» «Рубина» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Показали, наверное, самый качественный футбол, который был в этом году»

Несмотря на то, что беспроигрышная серия «Рубина» достигла уже пяти матчей, нестабильности и хаоса в игре команды хоть отбавляй. В этом плане дерби с «КАМАЗом» (1:1), наверное, стало апогеем «качелей» команды Леонида Слуцкого. Невероятно качественный первый тайм сменился полнейшим провалом во второй сорокапятиминутке. И это при том, что обе команды не отходили от своей тактики и продолжали в своей манере. Но качество игры казанцев упало после перерыва настолько сильно, что инициатива перешла в руки «КАМАЗу».

«Ну что значит тотальное преимущество? Они играли той же схемой, что и в первом тайме. Произошла одна замена опорного полузащитника, который был на желтой карточке. Я думаю, что просто мы сами наверно с какой-то минуты стали больше играть на удержание, а не на то, чтобы забить второй и решить все вопросы», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции, фактически подтверждая тезис о том, что казанцы собственноручно отдали игру челнинцам.

Конкретно ответить на вопрос, почему подобный провал случился вновь, наставник не смог. Зато отметил игру в первой половине матча. По словам Слуцкого, дебютные 45 минут встречи с «КАМАЗом» были для «Рубина» лучшими в этом году.

Леонид Слуцкий: «Отличный первый тайм. Считаю, что должны были забивать больше, чем один мяч» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Отличный первый тайм. Считаю, что должны были забивать больше, чем один мяч. Полностью доминировали, показали наверно самый качественный футбол, который был в этом году. Но, к сожалению, во втором тайме игра разбилась на эпизоды. Несколько вынужденных замен сделали, чуть разладилась игра, уже не было игровой стройности. Соответственно гол в компенсированное время – это всегда определенный эмоциональный удар», – подчеркнул тренер.

Игра в исполнении «Рубина» в первой половине игры и правда была очень сильной. Столь быстрых переходов из обороны в атаку казанцы не исполняли со времен еврокубкового сезона. Во многом именно преимущество в переходных фазах давало казанцам ту самую скорость, которая воплотилась в забитый мяч Дмитрием Кабутовым после передачи иракского новичка Али Аднана.

Игра в исполнении «Рубина» в первой половине игры и правда была очень сильной Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первый тайм, вообще, очень напоминал игру с предсезонных сборов, где «Рубин» разгромил челнинцев 5:0, а Слуцкий с полуиздевкой предлагал «КАМАЗу» усилить команду своими игроками.

«За ничью с «Рубином» будут двойные премиальные»

Во второй же половине игры все стало с точностью до наоборот. В роли команды с двумя игроками на контракте и пятнадцатью просмотровыми был уже «Рубин». Автозаводцы возили казанцев по полю вдоль и поперек, могли забивать минимум 3-4, но закатили лишь один и на 93 минуте. Отличился Амир Мохаммад. Да, пропускать на последних минутах несомненно обидно, но справедливости ради «КАМАЗ» этот гол заслужил.

А возвращаясь к хорошему первому тайму от «Рубина», где казанцы также спокойно могли забивать не менее трех, то выходит, что ничейный результат – самый справедливый. Такого же мнения придерживается и главный тренер «КАМАЗа» Владимир Клонцак.

Владимир Клонцак: «Верили до конца и отыгрались на последней минуте. Считаю результат закономерным» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Касаемо исхода, матч можно назвать положительным. Ясно, что это принципиальное дерби. Спасибо нашим болельщикам, им респект за такую поддержку. Первый тайм был за «Рубином». Но во втором тайме мы сделали коррективы. Верили до конца и отыгрались на последней минуте. Считаю результат закономерным. Премиальные? Будут, даже за ничью», – заявил Клонцак на послематчевой пресс-конференции.

Наверное, свою главную проверку челнинцы уже прошли, доказав, что теперь выскочками их считать точно не стоит. Отрыв от главных преследователей в лице «Рубина» и «Алании» меньше не стал, зато в борьбу включился еще один претендент на выход в РПЛ – «Балтика». К слову, в следующем туре именно калининградцы приедут в гости в Набережные Челны.

Но даже несмотря на столь ожесточенную борьбу в верху турнирной таблицы, в «КАМАЗе» остаются верны себе и трезво оценивают свои силы на длинной дистанции.

«На данный момент у нас задача все та же – остаться в Первой лиге. Мы вылетели в прошлом сезоне, стоит сказать спасибо «Спартаку-2». Ещё только 7-й тур, мы не будем торопиться», – подчеркнул главный тренер челнинцев.

Две тысячи из Челнов и очередной рекорд «нефутбольной» Казани

Однако, главным матчем тура татарстанское дерби сделала не только огненная игра, но и сумасшедшая атмосфера на трибунах и очередной рекорд «Ак Барс Арены». На игре присутствовало 18350 зрителей, что стало лучшим показателем в Первой лиге не только в этом сезоне, но и за последние три.

Казань, которую принято называть нефутбольным городом, ставит рекорд посещаемости уже в третьей игре подряд Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К слову, в этом сезоне Казань, которую принято называть нефутбольным городом, оформляет рекорд посещаемости уже в третьей игре подряд. И это, действительно, повод для гордости и уважения к болельщикам, которые не отвернулись от команды в трудные времена. Тем более, что немногие матчи Премьер-лиги этого сезона могут похвастаться цифрами более 15 тысяч на игре. Правда здесь стоит сделать замечание, что в Первой лиге в отличие от РПЛ до сих пор нет Fan ID.

Несомненно, стоит отдать должное отделу «Рубина» по работе с болельщиками, который также второй матч подряд организовывает в фойе чаши различные активности. С «Кубанью» это был ретро-стиль, с «КАМАЗом» - Сабантуй с сольным концертом Салавата Фатхетдинова.

В городе визуально стало больше рекламы матчей, а проблемы с очередями становится уже не такими актуальными. Накануне трибуны заполнились на 95 процентов чуть ли не к 10 минуте матча, что считается редкостью для «Ак Барс Арены». Оказывается, чтобы ставить рекорды по посещаемости, необязательно делать билеты просто бесплатными.

Матч посетил лично мэр Набережных Челнов, президент ФК «КАМАЗ» Наиль Магдеев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Говоря об антураже матча, нельзя не отметить и гостевых болельщиков. «КАМАЗ» уже официально пробил свой самый массовый выезд в истории клуба. На гостевом фан-секторе находилось порядка 2 тысяч болельщиков, многие из которых приехали на игру на бесплатных автобусах, организованных клубом. Еще немало поклонников автозаводцев находилось на центральных трибунах. Большую часть матча они сливались с домашней «кузьмой» и их можно было не заметить, но после гола Мохаммада на 93 минуте стало понятно, кто есть кто.

Присутствовали на игре и «большие» болельщики. Так, матч посетил лично мэр Набережных Челнов и по совместительству президент клуба Наиль Магдеев, а также большая часть руководящего состава «КАМАЗа». Виднелись в VIP-ложе и представители городской администрации. В общем, делегация Челнов в Казани накануне была чуть ли не самой крупномасштабной за последние много лет.

В следующем туре Татарстан ждут два топ-матча

Посмотрим, какой ответ нанесет столица Татарстана второму по численности городу республики в ответной игре. Матч в Набережных Челнах состоится лишь в марте 2023 года, а это значит, что в этом календарном году татарстанских дерби в Первой лиге больше не будет. Разве что можно помечтать об удачной жеребьевке в Кубке России.

В этом календарном году татарстанских дерби в Первой лиге больше не будет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так или иначе, вокруг одних лишь татарстанских противостояний мир не зиждется. В следующем туре нас ждут сразу два матча с приставкой «топ». Лидирующий «КАМАЗ» примет «Балтику», которая идет на втором месте, а «Алания» с третьей строчки пожалует в гости к «Рубину», который пока только четвертый.

Тем обиднее для татарстанских болельщиков, что обе игры пройдут одновременно – 4 сентября в 18.00 по московскому времени.