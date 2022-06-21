Экс-игрок «Рубина» Игнатьев – о своем будущем: «Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ»

Бывший полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев прокомментировал свое будущее в футболе. По словам 35-летнего игрока, в данный момент у него имеются различные варианты.

«Мое будущее? Карьеру завершать точно не собираюсь, буду играть. Сейчас рассматриваю различные варианты. РПЛ или ФНЛ? Думаю, было бы неплохо попробовать себя в АПЛ. (Смеется.) В общем, скоро все узнаете. Все будет хорошо», — цитирует Игнатьева «РБ-Спорт».

В минувшем сезоне Игнатьев принял участие в 14 матчах за «Рубин» и отметился одним забитым мячом.

Ранее казанцы победили в контрольном матче тольяттинский «Акрон». Это была первая игра «Рубина» после вылета в ФНЛ.