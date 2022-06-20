Обновленный «Рубин» Слуцкого выиграл первый матч после вылета в ФНЛ

«Рубин» на тренировочном поле базы в Соцгороде обыграл «Акрон» со счетом 1:0. Контрольная игра против тольяттинского клуба стала первой для подопечных Леонида Слуцкого после вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Стоит отметить, что для обоих клубов эта встреча стала не только первой в нынешнем межсезонье, но и первой в истории очного противостояния.

В стартовом составе «Рубина» на игру вышло пять новичков, место в воротах занял Никита Медведев, а с капитанской повязкой команду на поле вывел белорусский защитник Александр Мартынович.

В первой половине игры, несмотря на огромное количество моментов у тех и других ворот, команды голами болельщиков порадовать не смогли. При этом самые реальные моменты забить имелись у «Акрона»: на 26 минуте матча тольяттинцы не отличились после розыгрыша свободного удара, а на 28 минуте после одиннадцатиметрового.

Во второй половине матча состав «Рубина» изменился полностью, а единственный и победный мяч на 77 минуте забил полузащитник казанцев Даниил Кузнецов. В оставшееся время команды на голы не сподобились. Итоговый счет – 1:0 в пользу казанского клуба.

Напомним, в ходе подготовки к старту сезона ФНЛ «Рубин» проведет еще четыре матча: 24 июня с челнинским «КАМАЗом», 28 июня с самарскими «Крыльями Советов» и 10 июля с «Уфой». Отмечается, что ещё один матч пройдёт 4 или 5 июня, однако, соперник ещё не определён.

Ранее также стал известен календарь команды в предстоящем чемпионате ФНЛ. Так, в первом туре чемпионата 17 июля казанцы на домашнем поле «Ак Барс Арены» сыграют с московской «Родиной», а первое для «Рубина» татарстанское дерби сезона состоится 7 августа в Нижнекамске в четвертом туре против «Нефтехимика».

«Рубин» (Казань) – «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (0:0, 1:0)

77’ – Д. Кузнецов (пенальти)

Состав «Рубина»: Медведев – Кабутов (Попов), Мартынович (Грицаенко), Нижегородов (Тесленко), Ломовицкий (Фаттахов) – Чуперка (Суриков), Зотов (Косарев), Йевтич (Моторин) – Бакаев (Кузнецов), Зуев (Игнатьев), Фамейе (Муллин).