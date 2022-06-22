Экс-игрок «Рубина» Дрейер заявил, что готов приостановить контракт с клубом еще на год

Бывший футболист «Рубина» Андерс Дрейер выразил желание воспользоваться новой рекомендацией Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановить контракт с казанским клубом до лета 2023 года.

«Сейчас я должен сесть и с холодной головой решить, где продолжить свою карьеру. Предстоящий чемпионат мира не решит мой выбор клуба. Остаться в Дании? Никогда не говори никогда, я мог бы остаться в Мидтьюлланде, мне нравится играть за них, но есть и много других интересных мест.

Если бы всего этого не произошло, я мог бы легко увидеть свое будущее в Рубине, но я решил вернуться домой в марте, и ясно, что я, вероятно, снова воспользуюсь этим вариантом. Мне очень нравится клуб, команда, тренер и спортивный директор. Это был действительно хороший клуб. С их стороны не было никаких обид», – заявил Дрейер в интервью датскому СМИ.

Напомним, 23-летний футболист провёл за «Рубин» 14 матчей в чемпионате России и отметился в них восемью голами. В апреле Дрейер перешел в датский «Мидтьюлланд» и стал в его составе чемпионом страны.

Ранее ФИФА разрешила игрокам и тренерам клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) приостановливать действие контрактов до 30 июня 2023 года.