ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами из России до 2023 года

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам и тренерам клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) приостановить действие контрактов до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что иностранные футболисты и наставники, желающие покинуть российские клубы, должны уведомить о своем решении до 30 июня 2022 года.

«Иностранные игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года. Эти положения дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату, защищая при этом украинские клубы и облегчая отъезд иностранных игроков и тренеров из России», — говорится в заявлении ФИФА.

Напомним, весной контракт с «Рубином» приостановило шесть иностранных футболистов: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Хван Ин Бом, Сильвие Бегич, Филип Уремович и Хвича Кварацхелия.