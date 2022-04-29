Экс-игрок «Рубина» Дрейер забил гол и отметил его стаканом пива прямо на футбольном поле

Бывший нападающий «Рубина» Андерс Дрейер забил очередной гол за датский «Мидтьюлланд».

В полуфинальном матче против «Вайле» рамках Кубка Дании 23-летний футболист отметился голом на 68 минуте игры и помог своей команде победить со счетом 1:0.

Что примечательно, свой гол Дрейер отметил интересным образом, выпив стакан пива. Во время игры болельщики «Вайле» несколько раз бросали в футболиста стаканы с пивом, а после своего забитого гола Дрейер решил поднять его и отпраздновал забитый мяч прямо на поле.

Стоит отметить, что для Андерса этот мяч стал уже четвертым в шести матчах за «Мидтьюлланд» после ухода из «Рубина». Нападающий отмечается забитыми мячами уже четыре игры подряд.

Напомним, ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с покинувшими клуб иностранными футболистами.