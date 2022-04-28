Экс-игрок «Рубина» Акмурзин: «В 14 лет расстрелял Рондон, на груди остался след от мяча»

Бывший голкипер и воспитанник «Рубина» Тимур Акмурзин поделился историей своего выступления за казанский клуб. 24-летний голкипер рассказал о том, как в 14 лет на тренировке с основной командой его чуть не «убил» мячом нападающий казанцев Соломон Рондон.

«Впервые с основой "Рубина" потренировался в 14 лет – получилось спонтанно и случайно. Мы вышли вечером с ребятами побить по воротам, а у основы в то же время была тренировка. И там то ли пауза на матчи сборных, то ли еще что-то, на двусторонку не хватало вратаря.

Играем, Рондон выходит один на один со мной. И, видимо, решил молодому показать, куда я попал. Как с четырех метров пробьет мне в грудь со всей силы! Я отбил, встаю, вроде все нормально. Дальше майку снимаю, а у меня на груди огромный отпечаток мяча», – цитирует футболиста Sports.

Тимур Акмурзин является воспитанником «Рубина». В системе казанского клуба голкипер находился с 2013 по 2019 год. Начиная с сезона 2019/20 выступает в составе «Спартака-2».

Напомним, ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с покинувшими клуб иностранными футболистами.