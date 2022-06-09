Бывший голкипер «Рубина» Коновалов сравнил экс-тренера казанцев Шаронова с Гвардиолой

Бывший вратарь «Рубина» Иван Коновалов заявил, что экс-наставник «Рубина» Роман Шаронов, ныне тренирующий «СКА-Хабаровск», многие футбольные идеи брал у испанского тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«С Юрием Дюпиным были обычные рабочие отношения. Он меня посадил в запас? Не он, а главный тренер. Шаронов принял такое решение. Понимаю ли я мотивы? Нет. Со мной никто не беседовал на этот счет, ничего не объяснял. До сих пор не могу понять, почему так произошло.

У Шаронова много хороших футбольных идей, и большинство из них он брал, как мне кажется, у Гвардиолы и его модели игры. Он хочет развиваться в этой стороне. Но можно ли в России играть по такой модели игры? Вот это вопрос», – цитирует Коновалова «Матч ТВ».

Напомним, тренерский путь Шаронов начал в академии «Рубина», после чего возглавлял молодёжную и главную команды казанского клуба. Кроме того, наставник работал в тренерском штабе кипрского «Пафоса», который он покинул в июле прошлого года. В понедельник, 6 июня, 45-летний специалист возглавил хабаровский СКА.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью, в котором тренер поделился своим видением и философией футбола, а также оценил эффективность работы академии казанского «Рубина».