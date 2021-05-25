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Ру Тат
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25 мая 2021  22:51
Сергей Гаврилов

Экс-голкипер «Ак Барса» в составе сборной Швеции победил команду Швейцарии

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Шведский вратарь Адам Рейдеборн, отыгравший минувший сезон в казанском «Ак Барсе», вышел на лед в сегодняшнем матче чемпионата мира по хоккею в Риге против Швейцарии.

Рейдеборн не пропустил ни одной шайбы и позволил своей команде «насухо» обыграть сборную Швейцарии со счетом 7:0. Это первая победа шведов на чемпионате мира после двух подряд поражений.Новичок «Ак Барса», нападающий сборной Швеции Пер Линдхольм отметился в этой встрече лишь одним двухминутным удалением.

Напомним, ранее «Ак барс» подписал контракт сроком на один год с 29-летним хоккеистом Пером Линдхольмом. 
 

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