Новичком «Ак Барса» стал 29-летний шведский нападающий

Шведский форвард Пер Линдходьм стал игроком «Ак Барса». Контракт с 29-летним хоккеистом подписан на один сезон, сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Линдхольм – качественный нападающий, довольно разноплановый хоккеист, который умеет играть и в центре, и на фланге. Это опытнейший хоккеист, хорошо работающий на точке вбрасывания и на пятаке. Он три сезона провел в Северной Америке, год назад выступал в розыгрыше Кубка Стэнли, сейчас вызван в сборную Швеции для выступления на чемпионате мира. Мы уверены, что Пер усилит «Ак Барс» и рады его приходу в нашу команду», –прокомментировал трансфер генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Пер Линдхольм сыграл в НХЛ 106 матчей и набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+11». В шведской хоккейной лиге провел 277 игр, набрав 156 очков (70+86).