news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 29 августа 2023 13:20

Экс-главу татарстанского БТИ отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Скопировать ссылку

Сегодня в Верховном суде РТ рассмотрели апелляционную жалобу защиты экс-начальника Роскадастра по РТ Рустама Хасанова на его арест. Об этом агентству сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство,отпустив Хасанова под домашний арест.

Напомним, Рустама Хасанова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Хасанов от имени подконтрольной ему компании заключал договоры на выполнение работ и услуг и получал деньги за невыполненные работы. Таким образом экс-сотрудник причинил ущерб Роскадастру почти на 80 миллионов рублей. Подробнее в материале «Татар-информа».

#домашний арест #суд
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное