Экс-главу татарстанского БТИ отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Сегодня в Верховном суде РТ рассмотрели апелляционную жалобу защиты экс-начальника Роскадастра по РТ Рустама Хасанова на его арест. Об этом агентству сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство,отпустив Хасанова под домашний арест.

Напомним, Рустама Хасанова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Хасанов от имени подконтрольной ему компании заключал договоры на выполнение работ и услуг и получал деньги за невыполненные работы. Таким образом экс-сотрудник причинил ущерб Роскадастру почти на 80 миллионов рублей. Подробнее в материале «Татар-информа».