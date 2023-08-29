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Экс-главу татарстанского БТИ отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Сегодня в Верховном суде РТ рассмотрели апелляционную жалобу защиты экс-начальника Роскадастра по РТ Рустама Хасанова на его арест. Об этом агентству сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил ходатайство,отпустив Хасанова под домашний арест.
Напомним, Рустама Хасанова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Хасанов от имени подконтрольной ему компании заключал договоры на выполнение работ и услуг и получал деньги за невыполненные работы. Таким образом экс-сотрудник причинил ущерб Роскадастру почти на 80 миллионов рублей. Подробнее в материале «Татар-информа».
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