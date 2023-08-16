Вахитовский суд Казани арестовал экс-главу татарстанского БТИ на полтора месяца

Сегодня в Вахитовском суде Казани арестовали бывшего начальника отделения средне-волжского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Татарстану. Рустама Хасанова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Задержали меня вчера. Судимостей нет. Вину признаю частично», – сказал он в суде.

По версии следствия, Хасанов от имени подконтрольной ему компании заключал договоры на выполнение работ и услуг и получал деньги за невыполненные работы. Таким образом Хасанов причинил ущерб Роскадастру почти на 80 миллионов рублей.

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«В период с 1 января 2015 года по 13 января 2023 года являясь заместителем директора, начальником отделения средне-волжского филиала публичной правовой компании Роскадастр по РТ, находясь на территории Казани, действуя с неустановленными лицами и имея влияние на выполнение договоров и услуг, в связи с должностью, и вопреки интересам компании Хасанов заключал от имени подконтрольной ему ООО кадастровый центр "Рубикон" договоры на выполнение работ и услуг. Тем самым он похитил денежные средства Роскадастра на 78 миллионов 460 тысяч рублей», – сказал следователь.

Он также заявил, что медицинских противопоказаний, чтобы оставаться на свободе, у Хасанова нет. Следствие считает, что Рустама Хасанова нужно отправить в СИЗО, чтобы он не помешал следствию.

Адвокат Хасанова поинтересовался, с какого расчетного счета и какое имущество было похищено у Роскадастра РТ, однако судья на его вопрос не ответил.

«Цели скрываться у меня нет, мешать я никому не буду, давить на свидетелей тоже. Я не представляю опасности для общества», – сказал Хасанов.

Адвокат Рустама Хасанова отметил, что подзащитный признает, что нарушал закон.

«У него четверо детей, также у него есть болезни, с которыми его нельзя отправлять в СИЗО», – дополнил мужчина.

В итоге суд отправил Хасанова на 1,5 месяца в СИЗО.