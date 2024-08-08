Экс-главред «Реального времени» Сергей Кощеев тяжело ранен на СВО

Сергей Кощеев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ», архив

Экс-главный редактор интернет-газеты «Реальное время» Сергей Кощеев, который в начале июля отправился в зону СВО, был тяжело ранен при выполнении боевого задания на Авдеевском направлении. Об этом сообщает само издание.

По данным «Реального времени», в бою Кощеев потерял руку и получил осколочные ранения. Его прооперировали в госпитале в городе Ясиноватая. Сейчас он находится в сознании и проходит лечение в военном госпитале в Ростовской области.

«Сейчас нахожусь в ожидании длительного мучительного лечения и реабилитации, но ни о чем не жалею. Хотел бы лечиться в госпитале поближе к дому в Казани», — сказал Сергей Кощеев.

Напомним, Кощеев отправился в зону СВО 2 июня. Как сообщила в беседе «Татар-информом» директор медиакомпании «Реальное время» Анна Саушина, Кощеев изъявил о своем желании отправиться в зону спецоперации еще в 2022 году. «Видимо, теперь у него появилась такая возможность», – отметила она.