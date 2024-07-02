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Экс-главный редактор «Реального времени» Сергей Кощеев отправился на СВО
Экс-главный редактор интернет-газеты «Реальное время» Сергей Кощеев ушел на СВО. Эту информацию «Татар-информу» подтвердила директор медиакомпании «Реальное время» Анна Саушина.
Она отметила, что Кощеев изъявил о своем желании отправиться в зону спецоперации еще в 2022 году.
«Сергей Кощеев давно хотел отправиться на СВО. Видимо, теперь у него появилась такая возможность», – сказала она.
Еще месяц назад Кощеев прошел процедуру отбора и 28 июня заключил контракт с Минобороны РФ. Сегодня казанский журналист отправился к месту службы.
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