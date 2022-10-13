Экс-главе «Метроэлектротранса» Асфану Галявову продлили меру пресечения

Советский районный суд Казани продлил меру пресечения бывшему директору «Метроэлектротранса» Асфану Галявову. Об этом «Татар-информу» стало известно от пресс-службы суда.

Галявову оставили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Они будут действовать до 15 ноября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экс-глава «Метроэлектротранса» Асфан Галявов стал фигурантом дела о мошенничестве. Свою вину он признал.

Суть дела в том, что в 2019 году Галявов подал заявку в Центр занятости населения о выделении ему субсидии в 12 миллионов по нацпроекту на проведение мероприятия по профобучению людей, находящихся в предпенсионном возрасте. Деньги были выделены, но, по версии следствия, никакая учеба не проводилась.