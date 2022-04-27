Верховный суд РТ отложил последнее слово Мусина на три месяца

Верховный суд Татарстана возобновил следствие по делу бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина. Дело сегодня должно было выйти на финишную прямую, планировалось выслушать последнее слово экс-банкира.

Однако перед выступлением Мусина гособвинение попросило суд зачитать ряд экспертиз. Кроме того, бывший глава ТФБ заявил суду, что не еще не готов выступить с последним словом и хочет переговорить со своим адвокатом.

Судебное следствие возобновили. Ожидается, что стороны снова выступят в прениях, после чего суд выслушает последние слово Мусина и вынесет окончательное решение по делу. Следующее судебное заседание назначено на 27 июля.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Напомним, в сентябре прошлого года Вахитовский районный суд Казани приговорил Роберта Мусина к 12 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, ущерб по делу следствие оценило почти в 50 млрд рублей.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Мусин обжаловал приговор в Верховном суде РТ. Его адвокат просил суд переквалифицировать дело, а по некоторым эпизодам вовсе оправдать. Гособвинение, наоборот, просило суд оставить приговор без изменений.