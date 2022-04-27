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Происшествия
27 апреля 2022  10:41
Елена Саляхова

Верховный суд РТ отложил последнее слово Мусина на три месяца

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Верховный суд Татарстана возобновил следствие по делу бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина. Дело сегодня должно было выйти на финишную прямую, планировалось выслушать последнее слово экс-банкира.

Однако перед выступлением Мусина гособвинение попросило суд зачитать ряд экспертиз. Кроме того, бывший глава ТФБ заявил суду, что не еще не готов выступить с последним словом и хочет переговорить со своим адвокатом.

Судебное следствие возобновили. Ожидается, что стороны снова выступят в прениях, после чего суд выслушает последние слово Мусина и вынесет окончательное решение по делу. Следующее судебное заседание назначено на 27 июля.

 

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Напомним, в сентябре прошлого года Вахитовский районный суд Казани приговорил Роберта Мусина к 12 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, ущерб по делу следствие оценило почти в 50 млрд рублей.

 

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Мусин обжаловал приговор в Верховном суде РТ. Его адвокат просил суд переквалифицировать дело, а по некоторым эпизодам вовсе оправдать. Гособвинение, наоборот, просило суд оставить приговор без изменений.

#татфондбанк #Роберт Мусин #последнее слово
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