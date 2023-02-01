Экс-глава «Татагропромбанка» вновь пошел под суд за злоупотребление полномочиями

Обвинительное заключение зачитали по делу экс-главы «Татагропромбанка» Алексея Федорова. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, ущерб по делу следствие оценило в один млрд рублей, сообщает пресс-служба Вахитовского суда, где сегодня стартовал процесс.

По версии следствия, Федоров продолжал выдавать кредиты Татфондбанку и «Интехбанку», зная, что оба находятся на стадии банкротства. Фактически, кредиты были невозвратными и не выгодны «Татагропромбанку».

В июне прошлого года тот же Вахитовский районный суд Казани вынес Алексею Федорову приговор и назначил ему три года условно. Однако решение суда прокуратура обжаловала. Сегодня дело экс-банкира снова стартовало в суде.