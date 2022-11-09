РБК: Зарина Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэкономразвития

Бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова отказалась занять пост замминистра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли. Об этом РБК сообщили источник, близкий к ликвидированному Ростуризму, а также один из федеральных чиновников.

Догузова получила предложение от вице-премьера Дмитрия Чернышенко сразу после упразднения Ростуризма. Напомним, что такой указ подписал 20 октября Президент России Владимир Путин.

Над предложением экс-глава туристического ведомства думала около трех недель. При этом причины отказа источники не уточняют. РБК уже направил запросы представителю Догузовой и в Минэкономразвития.