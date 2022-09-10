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Происшествия
10 сентября 2022  13:15
Дмитрий Шатров

Экс–глава ОП «Горки» обжаловал свой приговор в Верховном суде РТ

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Экс–глава ОП «Горки» Рафаэль Габбазов, осужденный на 8 лет строгого режима, обжаловал свой приговор в Верховном суде РТ. Информация об этом появилась на сайте Приволжского суда.

Напомним, в августе, в Приволжском суде Казани Габбазову вынесли приговор. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, получении взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

8 сентября Рафаэль Габбазов обжаловал свой приговор в Верховном суде Республики Татарстан. Апелляцию приняли к рассмотрению.

#горки #полиция #взятка
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