На восемь лет в колонию строгого режима суд отправил экс главу ОП «Горки»

автор фото: Дмитрий Шатров/ «Татар-информ»

Сегодня в Приволжском районном суде Казани огласили приговор экс-начальнику отдела полиции «Горки» Рафаэлю Габбазову и его подельнику Хайдару Гарифуллину. Рафаэля Габбазова признали виновным в превышении должностных полномочий, получении взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в 2017 году Габбазов требовал у владельца кафе «Восточная кухня» Каримжанова за покровительство миллион рублей. Однако бизнесмен отказался платить полицейскому. В ответ на это Габбазов устраивал в кафе незаконные проверки. Не выдержав давления, Каримжанов обратился в полицию.

Фото: © Дмитрий Шатров/ «Татар-информ»

Габбазова задержали в 2019 году. Тогда полицейский частично признал свою вину и суд отпустил его под домашний арест.

Но в июне 2021 года Габбазов все-таки попал в СИЗО. Он вышел на прогулку в неположенное время, нарушив правила содержания под домашним арестом. Это зафиксировали сотрудники УФСИН. В тот же день, во время похода в больницу он встретил своего знакомого по службе и поругался с ним. После этого инцидента Приволжский суд отправил Габбазова в СИЗО.

Фото: © Дмитрий Шатров/ «Татар-информ»

Суд назначил Габбазову 8 лет колонии строгого режима, лишив его права занимать должности в правоохранительных органах в течение 5 лет.



