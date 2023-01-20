Экс-глава ОП Горки на апелляции в Верховном суде РТ: «Этапируйте меня в Казань»

Верховный суд Татарстана сегодня начал рассматривать апелляционную жалобу экс-главы ОП «Горки» Рафаэля Габбазова и его подельника – Хайдара Гарифуллина. Бывший полицейский пытается обжаловать свой приговор, который был вынесен в августе прошлого года. Тогда Приволжский райсуд приговорил Габбазова к 8 годам лишения свободы, а Гарифуллина к трем.

Заседание должно было начаться в 9 часов утра, но по неизвестным причинам его перенесли на 2,5 часа. В самом начале судебного заседания Хайдар Гарифуллин выступил с громким заявлением.

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«Я не готов к суду. Ко мне не приходил адвокат и мы не согласовали позицию», – заявил он.

Тогда судья предложил объявить перерыв и оставить Гарифуллина наедине с его защитником, но тот опять отказался.

«Я отказываюсь от своего адвоката. Именно от него. Я хочу кого-то другого», – сказал он.

Судья начал выяснять, когда у Гарифуллина появится новый адвокат:

Кого-то конкретно хотите?

Мои родственники наймут другого адвоката.

Сколько это займет времени?

К понедельнику все будет готово.

Судья предупредил, что если в течение 5 дней новый адвокат Гарифуллина не объявится, то защитника ему назначит суд, и выбора у него не будет. Никто из участников процесса не возразил против этого ходатайства.

Следующим выступил Рафаэль Габбазов. Он попросил у суда право участвовать в прениях и репликах. Когда суд начал искать дату для того, чтобы назначить новое заседание, Габбазов озвучил еще одну просьбу.

«Я сейчас нахожусь в Кировской области. Если есть возможность этапировать меня в Казань, этапируйте. Я вообще не знаю, почему я здесь нахожусь, я должен быть в ИК-2 Казани», – сказал он.

Судья ответил Габбазову, что он не обладает такими полномочиями и это решает только ФСИН. Заседание перенесли.

Напомним, в прошлом году Рафаэля Габбазова признали виновным в покушении на вымогательство взятки и превышении полномочий, когда он устраивал незаконные проверки в кафе «Восточная кухня». Хайдар Гарифуллин же был посредником между Габбазовым и потерпевшим владельцем кафе. Его осудили на 3 года.