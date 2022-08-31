«Он не давал мне работать»: как экс-глава ОП «Горки» прессовал хозяина «Восточной кухни»

Сегодня Приволжский районный суд Казани поставил точку в деле экс-начальника отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова и его подельника Хайдара Гарифуллина. За желание «стрясти» с владельца кафе миллион оба отправились за решетку. Из зала суда репортаж «Татар-информа».

Приговор экс-главе ОП «Горки» Рафаэлю Габбазову Приволжский суд Казани должен был начать оглашать еще в половине одиннадцатого дня, но по неизвестным журналистам причинам его перенесли на более поздний срок. В 14.30 в зале суда вновь собрались все участники процесса, поддержать подсудимого пришли его родственники.

Потерпевший Каримжанов пришел один. Атмосфера в зале была напряженной, сначала Рафаэль Габбазов долго шептался со своим адвокатом, после чего сел на скамью подсудимых и молча ожидал исхода дела. Резолютивную часть приговора судья зачитывал в течение получаса. Все это время Габбазов не сводил глаз с судьи. Его подельник – Хайдар Гарифуллин, напротив, ерзал и не мог найти себе места.

В МВД Татарстана создавалась комиссия для выяснения всех обстоятельств задержания высокопоставленного сотрудника полиции Фото: Дмитрий Шатров

«Мне было очень тяжело, он не давал мне работать»

По версии следствия, на протяжении 2017 года Рафаэль Габбазов неоднократно устраивал незаконные проверки в кафе «Восточная кухня». Он требовал у владельца заведения Каримжанова миллион рублей за покровительство. Однако бизнесмен платить отказался. В ответ на это Габбазов продолжил устраивать в кафе незаконные проверки.

Поводом для обыска зачастую становился «анонимный» звонок о нарушении общественного порядка. С предложением заплатить миллион рублей за «спокойствие» к Каримжанову обратился Хайдар Гарифуллин. Как установило следствие, он был посредником между бизнесменом и начальником отдела полиции. Гарифуллин убеждал напуганного бизнесмена, что за данную сумму глава ОП «Горки» прекратит проверки. Не выдержав давления, Каримжанов обратился в полицию.

«На самом деле, тогда мне было очень тяжело, он не давал мне работать. Где бы я мог взять миллион рублей?Обстоятельства вынудили меня обратиться к органам дознания. На данный момент кафе уже не работает, я ушел оттуда. Мы все закрыли и просто ушли, сейчас моя жизнь нормализуется», – рассказал сегодня корреспонденту «Татар-информа» Абдурахмонжон Каримжанов.

Резолютивную часть приговора судья зачитывал в течение получаса Фото: Дмитрий Шатров

Обвинение просило 12 лет строгого режима

По статье о превышении должностных полномочий Габбазова задержали 16 апреля 2019 года. В МВД Татарстана создавалась комиссия для выяснения всех обстоятельств задержания высокопоставленного сотрудника полиции. Рафаэль Габбазов тогда частично признал свою вину, и суд отпустил его под домашний арест.

Позже Габбазов отказался от этих показаний. Он заявил, что поставил подпись под признанием, дабы не попасть в СИЗО. Однако в июне 2021 года Рафаэль Габбазов вышел на прогулку в неположенное время, чем нарушил правила содержания под домашним арестом. Это зафиксировали сотрудники УФСИН. В тот же день, во время похода в больницу он встретил своего знакомого по службе и поругался с ним. После этого инцидента Приволжский суд взял Габбазова под стражу.

Гособвинитель запрашивал для полковника Рафаэля Габбазова 12 лет колонии строгого режима, а для Хайдара Гарифуллина за посредничество в передаче взятки – 5 лет колонии общего режима.

Суд назначил Габбазову 8 лет колонии строгого режима. Его подельника Гарифуллина суд признал виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима Фото: Дмитрий Шатров

Экс-начальника отдела полиции отправили в колонию

Суд признал экс-главу ОП «Горки» виновным в двух эпизодах превышения полномочий и покушении на получение взятки в 1 млн рублей. Кроме того, Приволжский районный суд запретил ему занимать должности в правоохранительных органах в течение пяти лет.

«Моего клиента признали невиновным в воспрепятствовании законному бизнесу и двух эпизодах превышения полномочий. Один из них касается доставки в отдел несовершеннолетнего племянника потерпевшего бизнесмена, второй – обыска в кафе», – рассказал адвокат осужденного Владимир Гусев.

Суд назначил Габбазову 8 лет колонии строгого режима. Его подельника Гарифуллина суд признал виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. В зале суда он был взят под стражу.