Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин останется в СИЗО до 3 апреля

Набережночелнинский городской суд продлил арест экс-главе Нижнекамска Рамилю Муллину. Он пробудет в СИЗО минимум до 3 апреля. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

При этом обвиняемый и его адвокаты просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Напомним, Рамиля Муллина обвиняют в махинациях с выплатами рекрутерам, которые помогали Нижнекамску набирать контрактников на СВО. На старте следствия сумма похищенного, по версии следователей, составила 30 млн рублей, подробнее в материале.