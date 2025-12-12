news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 декабря 2025 16:06

Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин обжаловал свой арест

Читайте нас в
Телеграм
Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин обжаловал свой арест
Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин, который был арестован по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий с рекрутскими выплатами, обжаловал решение суда о своем аресте. Ходатайство будет рассматривать Верховный суд Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Набережночелинского горсуда.

Напомним, Рамиля Муллина обвиняют в махинациях с выплатами рекрутерам, которые помогали Нижнекамску набирать контрактников на СВО. На старте следствия сумма похищенного, по версии следствия, составила 30 миллионов рублей, подробнее в материале.

#арест #нижнекамск #обжалование решения суда
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

«Это не повтор 1980-х»: зачем Путин запускает масштабную перестройку экономики

12 декабря 2025