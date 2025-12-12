Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин обжаловал свой арест

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Экс-глава Нижнекамска Рамиль Муллин, который был арестован по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий с рекрутскими выплатами, обжаловал решение суда о своем аресте. Ходатайство будет рассматривать Верховный суд Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Набережночелинского горсуда.

Напомним, Рамиля Муллина обвиняют в махинациях с выплатами рекрутерам, которые помогали Нижнекамску набирать контрактников на СВО. На старте следствия сумма похищенного, по версии следствия, составила 30 миллионов рублей, подробнее в материале.