Экс-глава МВД ТАССР Николай Демидов похоронен в родной деревне в Лаишевском районе РТ

В деревне Среднее Девятово в Лаишевском районе состоялись похороны экс-заместителя министра внутренних дел СССР и министра ТАССР Николая Демидова. Проститься с ним пришли руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин, генерал-майор Сергей Кириллов, родные, близкие, коллеги и друзья.

Асгат Сафаров отметил, что Николай Иванович был беззаветно предан своей профессии и Родине.

«Ушла из жизни легенда МВД СССР и Российской Федерации, легенда Татарстана. С его уходом ушла целая эпоха. Эпоха людей, беззаветно преданных своему делу, Родине, жизненным принципам. Николай Иванович прошел большую школу жизни. Где бы он ни работал, его всегда отличала верность своей профессии, честность — одним словом, эта глыба, на которую мы все равнялись. Он воспитал огромное количество руководителей, оставил яркий след. Много он никогда не говорил, так как умел четко ставить задачи. Сильная личность! Много прошел! Царствие ему небесное, светлая память! Мы всегда будем о нем помнить», — сказал Сафаров.

Артем Хохорин подчеркнул, что уход Николая Демидова — большая утрата для республики и для страны.

«Николай Иванович — мощнейшая фигура не только для республики, но и государственного масштаба. Он был министром в непростые годы на уровне федерального центра. Досталось ему и с Чернобыльской аварией, ликвидацией которой он занимался. Республику никогда не забывал, всегда относился очень тепло, при возможности приезжал, поддерживал, за село болел. Большая утрата, соболезнования близким, родственникам, всем нам. Для нас он родной человек, министр, создал фундамент министерства, который сегодня есть. Большая утрата, большие соболезнования», — сказал Хохорин.

Бывший министр МВД Республики Татарстан, генерал-майор Сергей Кириллов, который был назначен после Николая Демидова в 1983 году, рассказал, что Демидов был удивительным человеком.

«Удивительный человек, оставил после себя очень добрый след — и в нашей республике, и в целом в стране. Человек строгий, но справедливый, отзывчивый. Сколько лет уже прошло с 1983 года! А сотрудники органов МВД до сих пор всегда его вспоминают, спрашивают меня, давно ли я общался с Николаем Ивановичем. Мы всегда общались по праздникам. Человек прошел очень сложный трудный путь. Работал здесь на видных должностях <...> Работая в Москве, был направлен в Чернобыль, на ликвидацию тяжелейшей аварии, долгое время там находился. Естественно, это тоже отразилось на здоровье. Но человек он крепкий, из мощного рода Демидовых. Видный, твердый, красивый мужчина. Все мы сегодня скорбим о нем, переживаем его уход из жизни», — рассказал Кириллов.

Сергей Кириллов дал наказ сыновьям — Виктору и Юрию, а также братьям — Алексею и Юрию мужественно держаться и пережить горькую утрату. «Это мощный род, который друг друга всегда поддерживал», — отметил генерал-майор Сергей Кириллов.

Перед тем, как опустить гроб в могилу и начать погребение, оркестр сыграл гимны России и Татарстана, а сотрудники Росгвардии произвели три залпа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в Центральной клинической больнице Москвы состоялось прощание с Николаем Демидовым. Затем его на самолете доставили в Казань, а после привезли в родное село. Здесь он упокоился рядом с родителями и родными.