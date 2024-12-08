Экс-глава МВД России: Горбачев намеренно не мешал разваливать СССР

Президент СССР Михаил Горбачев прекрасно знал о происходящем в Беловежской пуще, но намеренно не помешал этому. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал экс-министр внутренних дел России Андрей Дунаев.

Ровно 33 года назад, 8 декабря 1991 года лидерами России, Украины и Белоруссии были подписаны Беловежские соглашения, которые де-факто прекратили существование СССР.

«Союз нужно было защищать, и если бы у Горбачева была воля, то он встал бы на защиту. Напомню, на референдуме в марте 1991 года советский народ проголосовал за сохранение СССР. Но Горбачев сам этого не хотел. Что, КГБ не докладывал ему о том, что происходит в стране и как ведут себя советские политики? Он прекрасно обо всем знал, но не хотел мешать», – сказал Дунаев.

По его словам, Горбачев во время зарубежных визитов прекрасно видел, как живут на Западе лица его уровня, и ему хотелось жить также.

«А у нас в стране все-таки пытались всех уравнивать. Даже президенту это (жить как на Западе, – прим. Т-и) было невозможно. В советское время политики должны были вести относительно скромный образ жизни. У нас же в стране не было миллиардеров», – добавил спикер.