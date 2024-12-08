Андрей Дунаев о Беловежских соглашениях: «Ельцину хотелось поскорее стать царьком»

33 года назад на правительственной даче «Вискули» лидеры России, Украины и Белоруссии подписали Соглашения о создании СНГ, которые де-факто прекратили существование СССР. О том, был ли шанс избежать распада страны и почему советское руководство не помешало этому, «Татар-информу» рассказал глава МВД РСФСР в 1991-1992 гг. Андрей Дунаев.





Андрей Дунаев (в центре): «Меня туда не пригласили, потому что прекрасно знали, что я против развала СССР»

Фото: © Олег Ласточкин / РИА Новости

«Горбачева предупреждали, что в Беловежской пуще готовится заговор, но он не отреагировал»

Андрей Федорович, в декабре 1991 года вы занимали пост министра внутренних дел РСФСР. Почему вы не вошли в состав российской делегации, отправившейся в Вискули?

7 декабря 1991 года я узнал, что [Президент РСФСР Борис] Ельцин, [государственный секретарь РСФСР Геннадий] Бурбулис, [депутат Верховного Совета РСФСР Сергей] Шахрай и [начальник службы безопасности Президента РСФСР Александр] Коржаков вылетают в Минск. Мне звонит белорусский министр внутренних дел [Владимир Егоров] и спрашивает: «Андрей Федорович, мы вместе там (в Вискулях) будем жить? Я и украинский глава МВД [Андрей Василишин] не против». Я ему отвечаю, что не еду. Когда [вице-президент России Александр] Руцкой провожал эту делегацию, он спросил Коржакова: «Почему нет Дунаева?» Коржаков ответил: «А зачем он там нужен?»

Меня туда не пригласили, потому что прекрасно знали, что я против развала СССР. Согласно этикету, министр внутренних дел должен провожать главу государства, когда тот уезжает за границу. Президент должен дать ему последние наставления перед отъездом. Но меня не позвали, поскольку знали, что я могу помешать.

Как вы считаете, почему высшее руководство Советского Союза не вмешалось в этот процесс?

Руцкой мне рассказывал, что он предупреждал [Президента СССР Михаила] Горбачева о том, что в Беловежской пуще готовится заговор, но тот не отреагировал. Мы общались с Руцким уже после этого, он всегда был большим патриотом, очень переживал из-за развала страны. Я ему сказал: «Почему ты не обратился ко мне как к командующему внутренними войсками? Мы же Горбачева из Фороса привезли во время ГКЧП. У кого мы с тобой тогда спрашивали разрешения?»

Мы тогда воспользовались самолетом [вице-президента СССР, руководителя ГКЧП Геннадия] Янаева, который был единственным свободным в аэропорту. 20 августа 1991 года поступило указание от Руцкого о том, что следует захватить самолет Янаева, так как тот попытается улететь из Москвы, и что этот самолет надо подготовить для вылета в Форос за Горбачевым. Охранники тогда сбежали под натиском моих рязанских курсантов.

Затем я пошел к [министру внутренних дел СССР Виктору] Баранникову и предупредил его о том, что в Вискулях готовится что-то нехорошее. Говорю ему: «Доложи Горбачеву». Он мне сказал: «Вечно ты что-то напридумываешь. Наше дело жуликов ловить».

Союз нужно было защищать, и если бы у Горбачева была воля, то он встал бы на защиту. Напомню, на референдуме в марте 1991 года советский народ проголосовал за сохранение СССР. Но Горбачев сам этого не хотел. Что, КГБ не докладывал ему о том, что происходит в стране и как ведут себя советские политики? Он прекрасно обо всем знал, но не хотел мешать.

«В Беловежской пуще главным инициатором подписания соглашений был Бурбулис» Фото: © Юрий Абрамочкин / РИА Новости

«Говорил Бурбулису: “Как ты на улицу выйдешь? В тебя же люди плевать будут”»

Почему?

Во время своих зарубежных поездок он увидел, как живут люди его ранга за рубежом. Ему хотелось жить, как живут на Западе. А у нас в стране все-таки пытались всех уравнивать. Даже президенту это (жить как на Западе, – прим. Т-и) было невозможно. В советское время политики должны были вести относительно скромный образ жизни. У нас же в стране не было миллиардеров. Во время работы начальником УВД Вологодской области я получал чуть ли не больше всех в регионе, но я не был миллиардером.

Я дружил с Горбачевым – как я уже сказал, это мы с Руцким вызволили его из Фороса. Я хорошо относился к нему до тех пор, пока он в Стамбуле не заявил, что его главной целью были распад СССР и уничтожение Коммунистической партии, которую он сам возглавлял.

Тогдашний председатель Верховного Совета БССР Станислав Шушкевич, один из тех, кто поставил свою подпись под документом, утверждал, что изначально в Вискулях они не собирались разваливать страну. Так ли это? Или все-таки развал СССР готовился заранее?

Да, я читал это интервью Шушкевича, в котором он говорил, что они не планировали распад страны. В Беловежской пуще главным инициатором подписания соглашений был Бурбулис. Я говорил ему после этого: «Как ты на улицу выйдешь? В тебя же наши люди плевать будут».

Конечно, все заговорщики планировали это заранее, велась определенная подготовка. Иначе почему тогда они меня не допустили до этого? К подписанию Беловежских соглашений Ельцина также побуждали американцы, им это было крайне выгодно, они были заинтересованы в распаде СССР. Ну чего уж говорить, если от самого Ельцина можно было услышать: «Боже, храни Америку».

«К подписанию Беловежских соглашений Ельцина побуждали американцы, им это было крайне выгодно, они были заинтересованы в распаде СССР» Фото: © Юрий Иванов / РИА Новости

«Предложил Ельцину возглавить СССР, но ему хотелось поскорее стать царьком»

Вы входили в ближнее окружение Ельцина. Почему, на ваш взгляд, он пошел на такой шаг?

У меня был личный разговор с Ельциным перед выборами президента России 1991 года. Я говорил ему тогда: «Борис Николаевич, 75 процентов граждан России проголосуют за вас. И 50 процентов русских, которые живут в союзных республиках. Вы будете президентом СССР». Я ему предложил возглавить весь Советский Союз. Но уж очень ему хотелось поскорее стать царьком. И он отклонил это предложение.

Сегодня многие историки утверждают, что развал СССР начался из-за неудачных реформ Горбачева. Согласны с такой точкой зрения?

Реформы, прежде чем их проводить, должны быть подготовлены. Да, они были нужны, но провели их не так, как следовало. Нужны были свобода слова, свобода предпринимательства. Знаете, почему я примкнул к демократам? Потому что на первых порах они заявляли, что хотят заботиться о народе, обещали те же свободу слова, свободу предпринимательства. Это всё достижения той эпохи. Но к реформам следует подходить с умом, тщательно все взвешивать.

Ельцин в 1993 году посадил меня в тюрьму. Как думаете, есть у меня основания относиться к нему хорошо? Нет. Но я считаю, что роль личности следует оценивать объективно. Именно Ельцин дал свободу слова, я вот сейчас могу спокойно с вами общаться, не опасаясь того, что завтра за мной придут. Но проблема в том, что Ельцина окружили взяточники, которые думали только о своем кармане.

Помните, сколько денег мы тратили на спонсирование зарубежных компартий в советское время? А в первую очередь нам нужно было заботиться о своем народе. Я хорошо помню, как после Победы я ел щавель. В это же время мы отправляли в Польшу тысячи тонн зерна. И какая нам сейчас благодарность от поляков?

Развал СССР произошел из-за экономической обстановки, из-за того, что Горбачев неумело руководил страной, людей нечем было кормить. Существующей властью действительно был недоволен каждый второй, если не больше.

Но руку к этому приложил не один человек. Горбачев, Ельцин, [экс-Президент Украины Леонид] Кравчук, Шушкевич – главные виновники развала страны.

Дунаев Андрей Федорович – министр внутренних дел РСФСР c 13 сентября 1991 по 15 января 1992 года, генерал-лейтенант внутренней службы в отставке.

Родился 27 августа 1939 года в селе Алешкино Ульяновской области.

Окончил Алма-Атинскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР (1959).

С 1959 по 1978 год работал в органах внутренних дел Кустанайского облисполкома Казахской ССР, Ульяновской области, Чечено-Ингушской АССР.

В 1978 году был направлен на учебу в Академию МВД СССР.

В 1979-1980 гг. – замминистра внутренних дел Дагестанской АССР.

В 1980-1985 гг. – начальник УВД Вологодского облисполкома.

В 1986-1990 гг. – начальник Калининградской специальной средней школы милиции МВД СССР.

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР от Ленинградского территориального избирательного округа Калининградской области, входил во фракцию «Коммунисты за демократию».

В октябре 1990 года стал заместителем министра внутренних дел РСФСР, начальником службы по работе с личным составом МВД РСФСР.

19 августа 1991 года ввел в Москву курсантов милицейских учебных заведений для обороны Белого дома от ГКЧП. Также возглавлял боевую группу МВД во время операции по возвращению Президента СССР Михаила Горбачева из Фороса в Москву.

С 13 сентября 1991 года по 15 января 1992 года – министр внутренних дел РСФСР.

В апреле 1992 года был назначен первым замминистра внутренних дел России, освобожден от должности в июле 1993 года.

22 сентября 1993 года указом утвержденного Верховным Советом и.о. Президента России Александра Руцкого был назначен и. о. министра внутренних дел. 3 октября назначен министром по особым поручениям при и.о. Президента РФ.

После расстрела Белого дома 4 октября был арестован. Освобожден по амнистии в феврале 1994 года. После освобождения находится на пенсии, занимался бизнесом.

Женат, двое детей.