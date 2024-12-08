Экс-глава МВД РФ объяснил, почему Ельцин не хотел становиться президентом СССР

У экс-президента РФ Бориса Ельцина были все шансы возглавить весь Советский Союз. Такое мнение в интервью «Татар-информу» выразил экс-министр внутренних дел России Андрей Дунаев.

«У меня был личный разговор с Ельциным перед выборами президента России 1991 года. Я говорил ему тогда: "Борис Николаевич, 75 процентов граждан России проголосуют за вас. И 50 процентов русских, которые живут в союзных республиках. Вы будете президентом СССР"», – сказал Дунаев.

Но, по словам экс-министра, Ельцину «хотелось поскорее стать царьком» и возглавить независимую Россию.

«И он отклонил это предложение», – добавил спикер.