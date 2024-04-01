Экс-глава исполкома Нижнекамска Назмиев возглавил Прикамское управление Минэкологии

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

На совещании с территориальными управлениями в Министерстве экологии Татарстана представили нового руководителя Прикамского территориального управления – им стал Камиль Назмиев. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Камиль Римович ранее занимал должность руководителя исполкома Нижнекамска. До этого работал на аналогичной должности в Мензелинском районе», – отмечается в сообщении.

Напомним, об уходе Назмиева с поста руководителя райисполкома «Татар-информ» сообщал в начале ноября 2023 года.

Экс-начальник Прикамского территориального управления Минэкологии Наил Гарипов работал на этой должности 11 лет. Министр экологии Александр Шадриков поблагодарил его за большой вклад в дело охраны окружающей среды, а также вручил нагрудный знак «Отличник охраны природы», которым специалист был отмечен Министерством природных ресурсов и экологии РФ «за многолетний добросовестный труд».