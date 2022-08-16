Экс-глава ФСС по РТ Лоханов обжаловал свой приговор

Верховный суд РТ начал рассматривать апелляционную жалобу бывшего главы ФСС по РТ Павла Лоханова. Мужчина пытается смягчить свой приговор, рассказали в пресс-службе Верховного суда РТ.

Напомним, что Московский районный суд Казани приговорил бывшего руководителя ФСС по РТ к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки.

Между тем, Лоханов продолжает настаивать, что никакую взятку он не брал. Защита пытается добиться переквалификации дела на мошенничество.

Резонансное дело Лоханова стартовало в марте этого года. По версии следствия, в 2020 году между Фондом социального страхования Татарстана и компанией «РСС-Мед» был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов. Общая сумма контракта составила более 56 млн рублей.

Однако позже сотрудники ФСС выяснили, что фирма нарушила договор, что стало спором в Арбитражном суде. Фонд требовал от компании выплатить неустойку в 14 миллионов. Лоханов, в свою очередь, пообещал помочь фирме сократить неустойку, но за определенную плату.

Лоханова задержали с поличным, когда ему передали часть взятки в размере 2,4 млн рублей.