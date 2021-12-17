Экс-глава деревни Универсиады возглавил музей-заповедник «Казанский Кремль»

Директором Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» назначен Ильнур Рахимов. Ранее он возглавлял ГАУ РТ «Деревня Универсиады». Нового руководителя коллективу представила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Рахимов окончил факультет международных отношений и политологии Казанского федерального университета, является кандидатом исторических наук. За свою профессиональную деятельность успел возглавить отдел выставочной деятельности и руководить департаментом аккредитации АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» (2010-2015 годы). С 2015-го по нынешний год являлся мэром деревни Универсиады.

Ранее сообщалось, что Айрат Сибагатуллин покинул должность директора музея-заповедника.