Айрат Сибагатуллин покинул должность директора музея-заповедника «Казанский Кремль»

Прошлая пятница стала последним рабочим днем Айрата Сибагатуллина на посту директора ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник „Казанский Кремль“». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела коммуникационного маркетинга музея-заповедника Альфия Мушарапова.

«На данный момент никаких официальных заявлений сделано не было. Кто в дальнейшем займет должность директора — неизвестно. Причину своего ухода Айрат Миннемуллович не прокомментировал», — рассказала Мушарапова корреспонденту агентства.

Исполняющим обязанности руководителя музея-заповедника назначен заместитель директора по реставрации и текущему ремонту Азат Назипов, добавила она.

Айрат Сибагатуллин был назначен на пост директора историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» в феврале 2020 года, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

До этого Сибагатуллин с 2002 по 2011 год был председателем Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Татарстан». В 2011 году назначен министром культуры Республики Татарстан. Посвятив этой деятельности семь лет, в 2018 году стал исполнительным директором телекомпании «Новый век».