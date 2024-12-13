Экс-глава ЦБ считает, что Банк России мог бы не менять ключевую ставку

Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин считает, что Банк России мог бы и не менять ключевую ставку на заседании 20 декабря.

Спикер объяснил, что повышение ключевой ставки приносит эффект в борьбе с инфляцией только через полгода, а не немедленно.

«В этих условиях, с моей точки зрения, можно не менять ключевую ставку. Ничего не изменится», - цитирует Дубинина «Газета.Ru».

Однако он считает, что в реальности нынешнее руководство ЦБ все-таки повысит ставку до 22% (+1%).

«Мне кажется, все-таки необходимость повышения будет признана», - сказал Дубинин.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на 15-м инвестфоруме «Россия зовет!» допустила, что ЦБ повысит ключевую ставку 20 декабря. Но спикер добавила, что решение не предопределено. С ее слов, появился проинфляционный фактор — валютный курс, рост цен остается высоким. Но при этом замедлилось кредитование, в том числе среди компаний.

В последний раз ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Причем на вопрос журналистов о том, кто берет кредиты под такие проценты, Набиуллина ответила: «Бизнес берет!».

Также недавно глава ВТБ Андрей Костин заявил, что вклады россиян «заморозить» невозможно. Как отмечала сама Набиуллина, банки в состоянии платить проценты по депозитам, несмотря на величину текущих ставок. Подробнее о том, как банки платит вкладчикам – в материале «Татар-информа».