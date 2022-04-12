news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
12 апреля 2022  13:56
Дамир Садриев

Экс-футболист «Зенита» Игонин - о Слуцком: «Если оскорбляешь судей, то ты слабый человек»

news_top_970_100

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин назвал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого слабым человеком.

По словам экс-футболиста, а ныне депутата Заксобрания Ленинградской области, наставник не справляется с той ситуацией, которая происходит в команде.

«В "Рубине" есть много вопросов именно по фигуре главного тренера. На мой взгляд, он не справляется с той ситуацией, которая происходит в команде. Его высказывания – это неумение держать нагрузки и удар. Если ты сильный как личность человек, то как можешь позволять себе кричать, оскорблять судей? Значит, ты слабый человек. Раньше-то он был не таким. Вы можете представить Слуцкого лет 10-15 назад, который бы вёл себя таким образом? Нет», — сказал Игонин в эфире ютуб-канала «Такой Футбол».

Напомним, ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью спортивной редакции «Татар-информа» прокомментировал критику судейства со стороны наставника казанского клуба Леонида Слуцкого.

#фк рубин #футбол #РПЛ #слуцкий леонид
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное