Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» предложил провести матч за Суперкубок России в Казани

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о том, какой город должен принять матч за Суперкубок России. По словам экс-футболиста, идеальным местом проведения игры станет Казань.

«В Петербурге проходило много хороших и интересных матчей – там и сборная играла. Поэтому лучше в Казани или Нижнем Новгороде – эти города не проводили знаковые события. Лучше всего в Казани, потому что у них команда вылетела, и для них важен каждый футбол, чтобы поддержать «Рубин» и казанских болельщиков», – цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, в матче за Суперкубок России – 2022 встретятся действующий чемпион России питерский «Зенит» и обладатель кубка России московский «Спартак».

Стоит отметить, что ранее матч между обладателем чемпионата и кубка России в Казани никогда не проводился. Действующим обладателем трофея является «Зенит», обыгравший в Калининграде московский «Локомотив» со счетом 3:0.

Ранее стало известно, что основными кандидатами за право проведения Суперкубка являются Казань и Нижний Новгород.