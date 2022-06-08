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Спорт
8 июня 2022  11:02
Дамир Садриев

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» предложил провести матч за Суперкубок России в Казани

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Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о том, какой город должен принять матч за Суперкубок России. По словам экс-футболиста, идеальным местом проведения игры станет Казань.

«В Петербурге проходило много хороших и интересных матчей – там и сборная играла. Поэтому лучше в Казани или Нижнем Новгороде – эти города не проводили знаковые события. Лучше всего в Казани, потому что у них команда вылетела, и для них важен каждый футбол, чтобы поддержать «Рубин» и казанских болельщиков», – цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, в матче за Суперкубок России – 2022 встретятся действующий чемпион России питерский «Зенит» и обладатель кубка России московский «Спартак». 

Стоит отметить, что ранее матч между обладателем чемпионата и кубка России в Казани никогда не проводился. Действующим обладателем трофея является «Зенит», обыгравший в Калининграде московский «Локомотив» со счетом 3:0. 

Ранее стало известно, что основными кандидатами за право проведения Суперкубка являются Казань и Нижний Новгород.

#футбол #РПЛ #суперкубок россии #ак барс арена
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