Экс-футболист ЦСКА о критике Слуцкого в адрес арбитров: «Кого ему стесняться и бояться?»

Бывший полузащитник ЦСКА, ныне выступающий за тольяттинский «Акрон», Дмитрий Ефремов поделился мнением о критике главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес арбитров.

По словам футболиста, в период работы в ЦСКА Слуцкий такого себе не позволял.

«Тогда он себе такого не позволял. Может, не было поводов – в чемпионате у нас дела, в основном, шли хорошо. Но и чего ему сейчас стесняться и бояться? В России он всё выиграл, тренировал сборную, работал в Европе – кто у нас ещё тренировал в Англии, Голландии? Раньше он больше переживал за всё, а сейчас стал к этому проще относиться», – цитирует Ефремова Metaratings.

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет всего 5 очков.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором проанализировала, сможет ли «Рубин» по итогам чемпионата не вылететь в ФНЛ.