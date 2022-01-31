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Спорт
31 января 2022  11:28
Артур Халилуллов

Слуцкий выдрал фото Деспота: «Рубин» странным видео попрощался с форвардом

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Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала в своих соцсетях видео, посвященное уходу форварда Джордже Деспотовича из команды.

На кадрах Леонид Слуцкий с задумчивым видом отрывает фотографию Деспотовича из альбома, встает из-за стола и резко уходит. Далее в видео показываются наиболее запоминающиеся голы форварда из прошлого сезона.

Джордже Деспотович перешел в «Рубин» в июле 2020 года. На его счету 15 голов в 36-ти матчах. Напомним, что казанцы в прошлом сезоне завершили чемпионат России на четвертом месте, а в текущей таблице РПЛ располагаются на десятой позиции.

#Джордже деспотович #Рубин #леонид слуцкий
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