Экс-форвард «Рубина» Деспотович вернется в «Оренбург», в случае выхода клуба в РПЛ

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может вернуться в «Оренбург», если клуб выйдет в Российскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сербский нападающий находится в шорт-листе оренбуржского клуба, в случае потенциального повышения в классе.

Напомним, «Оренбург» занял третье место по итогам сезона Футбольной национальной лиги и сыграет в стыковых матчах против «Уфы». Первая игра состоится сегодня, 25 мая в Оренбурге. Ответная встреча – 28 мая в Уфе.

Стоит отметить, что Деспотович в минувшем сезоне забил два гола и отдал три голевые передачи в 19 матчах Российской Премьер-лиги. В сезоне 2020/21 в составе «Рубина» серб установил личный рекорд, отметившись 14 голами и 4 результативными передачами.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что крайний защитник «Рубина» Илья Самошников этим летом покинет клуб из Казани после вылета в ФНЛ.