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Спорт
25 февраля 2022  16:33
Дамир Садриев

Экс-форвард «Рубина» Деспотович до лета не имеет права разглашать причины ухода из клуба

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Бывший нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович сможет рассказать о реальных причинах, по которым он покинул казанский клуб только летом. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, при расторжении контракта стороны подписали договор о неразглашении, который будет действовать до конца нынешнего сезона 2021/22. 

Стоит отметить, что в данный момент сербский форвард является футболистом тульского «Арсенала».

Напомним, после ухода из «Рубина» Деспотович назвал Казань «негативным городом». 

#фк рубин #Футбол #Джордже деспотович
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