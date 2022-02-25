Экс-форвард «Рубина» Деспотович до лета не имеет права разглашать причины ухода из клуба

Бывший нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович сможет рассказать о реальных причинах, по которым он покинул казанский клуб только летом. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, при расторжении контракта стороны подписали договор о неразглашении, который будет действовать до конца нынешнего сезона 2021/22.

Стоит отметить, что в данный момент сербский форвард является футболистом тульского «Арсенала».

Напомним, после ухода из «Рубина» Деспотович назвал Казань «негативным городом».