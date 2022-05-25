Экс-форвард «Барса» Марушев, выступающий в клубе НХЛ, оценил переход Шипачева в «Ак Барс»

Бывший нападающий «Барса» Максим Марушев, ныне выступающий в составе клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс», оценил переход в состав казанского клуба Вадима Шипачева. По словам хоккеиста, «барсы» пополнились настоящим мастером и ценным игроком.

Напомним, Шипачев является экс-форвардом «Вегаса». В составе «рыцарей» 35-летний хоккеист провел всего 3 игры и отметился 1 заброшенной шайбой.

«В топовый клуб пришёл настоящий мастер и ценный игрок. Уверен, он внесёт большой вклад в развитие казанского хоккея, в том числе в медийном плане», – цитирует Марушева Metaratings.

Кроме того, хоккеист рассказал о том, насколько он плотно следит за «Ак Барсом» из-за океана.

«В целом за лигой не слежу, больше смотрю за топовыми командами. За «Ак Барсом» наблюдаю частенько, изучаю статистику команды. Разочарован ли вылету в первом раунде? Какой вопрос, конечно! У Омска хорошая команда, в прошлом году она завоевала Кубок», – отметил нападающий.

Стоит отметить, что Максим Марушев провел шесть лет в системе «Ак Барса». В минувшем сезоне форвард сыграл 55 матчей за фарм-клуб «Вегаса», «Хендерсон», в составе которого набрал 19 (6+13) очков.

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