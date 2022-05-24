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Спорт
24 мая 2022  19:45
Дамир Садриев

«Ак Барс» заработает на продаже Коваленко в «Торпедо» около 20 миллионов рублей

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«Ак Барс» заработает около 20 млн рублей (344 тысячи долларов) на продаже Николая Коваленко в «Торпедо». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, именно такую сумму заплатит нижегородский клуб за трансфер 22-летнего хоккеиста. 

В минувшем сезоне в составе «Ак Барса» Коваленко отметился 15 (6+9) очками в 35 матчах Континентальной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что в казанский клуб форвард перешел в прошлое межсезонье из «Локомотива» за денежную компенсацию, подписав двухлетний контракт.

Ранее стало известно, что защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер покинул казанский клуб.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #хк торпедо
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