«Ак Барс» заработает на продаже Коваленко в «Торпедо» около 20 миллионов рублей

«Ак Барс» заработает около 20 млн рублей (344 тысячи долларов) на продаже Николая Коваленко в «Торпедо». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, именно такую сумму заплатит нижегородский клуб за трансфер 22-летнего хоккеиста.

В минувшем сезоне в составе «Ак Барса» Коваленко отметился 15 (6+9) очками в 35 матчах Континентальной хоккейной лиги.

Стоит отметить, что в казанский клуб форвард перешел в прошлое межсезонье из «Локомотива» за денежную компенсацию, подписав двухлетний контракт.

Ранее стало известно, что защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер покинул казанский клуб.