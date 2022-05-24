«Ак Барс» заработает на продаже Коваленко в «Торпедо» около 20 миллионов рублей
«Ак Барс» заработает около 20 млн рублей (344 тысячи долларов) на продаже Николая Коваленко в «Торпедо». Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, именно такую сумму заплатит нижегородский клуб за трансфер 22-летнего хоккеиста.
В минувшем сезоне в составе «Ак Барса» Коваленко отметился 15 (6+9) очками в 35 матчах Континентальной хоккейной лиги.
Стоит отметить, что в казанский клуб форвард перешел в прошлое межсезонье из «Локомотива» за денежную компенсацию, подписав двухлетний контракт.
Ранее стало известно, что защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер покинул казанский клуб.